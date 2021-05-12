Vladimir Putin'in buz hokeyi şovu

Vladimir Putin, Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi kapsamında oynanan maçta 8 sayı atarak şov yaptı.

Rusya halkının buz hokeyine karşı ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi 10 yıldönümü festivaline, Devlet Başkanı Vladimir Putin'de katıldı.

PUTİN'İN TAKIMINDA ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi’nin 10. yıldönümü festivalinde ‘’Hokey Efsaneleri’’ takımında yer alarak sahaya çıktı.

11 numaralı formayı giyen Putin’in takımında, Rus Buz Hokeyi Milli Takımı’nın eski oyuncularının yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey vorobyov ve müzisyen Igor Butman da yer aldı.

Putin'in buz hokeyi şovu VİDEO



MÜSABAKA TELEVİZYONLARDA CANLI OLARAK HALKA AKTARILDI

Rus Hokeyi Gece Ligi’nin galasında sahaya çıkan Putin, toplamda 8 sayı ve 1 asist yaparak geceye damga vurdu.

Karşılaştırmayı 13-9 skorla kazanan Putin ve takımının şovunu, Rusya’da neredeyse tüm televizyon kanalları canlı yayın ile Rus halkına aktardı.