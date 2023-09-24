Rachid Ghezzal: En iyi performansımı gösteremedim Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

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Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiklerim maçın ardından konuştu.

"Desteği hiçbir zaman çekmiyorlar"

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum. İlk 45 dakika zor geçti, daha sonrasında daha iyi olduk. Taraftarımız her zaman stadımızda, bizi çok fazla destekliyorlar. Desteği hiçbir zaman çekmiyorlar. Karakter gösterdik. 1-0'dan sonra taraftarımız çılgın desteğine devam etti. Onlara çok fazla ihtiyacımız var. Geri dönmek, 3 puan almak güzel. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon önümüzdeki maçlarda bize öz güven verecektir.

"Yüzde yüzü vermemiz lazım"

Gelecek maçlara da değinen Cezayirli hücum oyuncusu şöyle devam etti: