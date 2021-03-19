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    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu

    UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken maça Roofe'un rakibine yaptığı müdahale gecenin olayı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 02:36
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    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Slavia Prag kozlarını paylaştı.

    Çekya ekibinin 2-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maç damgasını vuran hareket Rangerslı Roofe'tan geldi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Mücadelenin 61. dakikada Roofe'un kramponu, tabanıyla birlikte rakip kaleci Kolar'ın yüzüne geldi. Bu hareketin ardından Slavia Prag'ın kalecisi sedyeyle oyundan çıktı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

    Roofe ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İskoç ekibi, 73. dakikada Balogun'un kırmızı kartıyla birlikte karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu #1

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu #2

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu #3

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu #4

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu #5

    Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu #6

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