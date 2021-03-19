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Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu

Rangers, Slavia Prag karşılaşmasındaki faul maça damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Slavia Prag'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ederken maça Roofe'un rakibine yaptığı müdahale gecenin olayı oldu.