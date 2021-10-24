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    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı

    Messi veya Ronaldo'nun olmadığı ilk El Clasico'da Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yenerek rakibinin kötü gidişatını perçinleyerek 1965'ten sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 19:40
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    İspanya La Liga'nın 10. haftasındaki dev çarpışmada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

    2-1 KAZANDI

    Camp Nou'da 82 bin 446 kişinin izlediği El Clasico'yu Real Madrid, 2-1 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Rodrygo'nun asistinde David Alaba ile 90+4. dakikada Vazquez'den geldi.

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #1

    MESSİ YA DA RONALDO'NUN OLMADIĞI İLK EL CLASİCO

    Maçın açılış golünü atan Alaba, savunmada kaptığı top sonrasında hızlıca hücuma çıktı ve sol çaprazda tekrar topla buluştuktan sonra uzak köşeye güzel bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Barcelona'nın tek sayısını ise 90+7. dakikada Agüero kaydetti. 2005'ten sonra Messi ya da Ronaldo'nun olmadığı ilk El Clasico, eski heyecanından uzak görüntüsüyle taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı.

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #2

    BARCELONA CLASICO ZAFERİNİ UNUTTU

    Ekonomik sorunlarla boğuşan ve yeniden yapılanmaya giden Barcelona, La Liga'da oynadığı son 5 El Clasico maçında galibiyet alamazken, 2008'den bu yana ilk kez böylesine kötü bir seriyi yaşadı.

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #3

    1965'TEN SONRA BİR İLK

    Karşılaşmanın kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Real Madrid, 1965'ten sonra bir ilki de gerçekleştirdi. Barcelona'yı üst üste 4. kez sahadan puansız yollayan Madrid ekibi, 1965'ten sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico zaferi yaşadı.

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #4

    REAL MADRID TEKRAR LİDER

    2 maçlık galibiyet özlemini El Clasico ile noktalayan Real Madrid, puanını 20 yaparak liderliğe tekrar yerleşti. Bu sezon 2. yenilgisini alan ve 15 puanda kalan Barcelona ise, zirvenin 5 puan uzağında 8. basamakta yer aldı. La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, evinde Osasuna ile karşılaşacakken, Barcelona ise Vallecano deplasmanına gidecek.

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #5

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #6

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #7

    Real Madrid üst üste 4 El Clasico zaferi kazandı #8

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