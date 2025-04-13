Real Madrid'de Arda Güler isyanda: Florentino Perez'e Ancelotti'yi şikayet etti

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Real Madrid'de Arda Güler ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Söz konusu haberi İspanyol basını duyurdu.

PEREZ'E ŞİKAYETLERİNİ İLETTİ

Don Balon'da yer alan habere göre; Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin takımda kalması durumunda ayrılmak istediğini kulüp başkanı Florentino Perez’e iletti.

Bu sürpriz gelişme, sezon boyunca yeterli forma şansı bulamayan Arda’nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

"ANCELOTTI VARSA BİZ YOKUZ"

Real Madrid'de genç futbolcular kazan kaldırdı.

Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz forma şansı bulamadıkları gerekçesiyle Real Madrid yönetimine ayrılmak istediklerini resmen bildirdi.

Arda Güler başta olmak üzere bu 3 futbolcu, Real Madrid başkanı Perez'e ayrılık isteklerini iletti.

Ancelotti ile yıldızlarının barışmadıklarını ileten genç oyuncular, önümüzdeki sezon Ancelotti'nin devam etmesi halinde ayrılacaklarını bildirdi.

REAL MADRİD'İN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

İspanyol basını, genç oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü öne sürerken, Real Madrid yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.

Ancelotti'nin takımın başında kalması halinde Arda’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Real Madrid formasını 33 resmi maçta terleten Arda Güler, 3 gol ve 7 asist yaptı.

ALAVES DEPLASMANINDA YİNE YEDEK

Öte yandan Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 31. hafta mücadelesinde yarın akşam Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunan Los Blancos'ta tek hedef galibiyet.

Zorlu mücadelede milli futbolcu Arda Güler'in yine yedek kulübesinde olması bekleniyor.

ANCELOTTI İÇİN SON ŞANS ARSENAL MAÇI

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Arsenal'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de Ancelotti'nin son şansı bu maç olarak görülüyor.

Rövanşta Arsenal'i eleyemezse gelecek sezon Ancelotti ile devam edilmeyecek.