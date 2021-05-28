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    Recep Tayyip Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

    Recep Tayyip Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.
    • AA
    • 28.05.2021 - 23:24
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 00:33
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    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.

    Kürsüde İstiklal Marşı'nı okutan milli sporcumuz madalya töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

    KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

    Şampiyona hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Onbaşı'yı tebrik ederek finallerin ardından Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'ne davet etti.

    ''TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDUK''

    Ayşe Begüm Onbaşı, Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu VİDEO

    Recep Tayyip Erdoğan dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ya tebrik telefonu #1

    Recep Tayyip Erdoğan dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ya tebrik telefonu #2

    Recep Tayyip Erdoğan dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ya tebrik telefonu #3

    Recep Tayyip Erdoğan dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ya tebrik telefonu #4

    Recep Tayyip Erdoğan dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ya tebrik telefonu #5

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