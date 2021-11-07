Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe derhal bu hocayı yollamalı

Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin başında hoca olmasa bu kadar puan alınır. Derhal Pereira ile ilişkiler kesilmeli" dedi.

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor'u ağırladı.

Kayserispor karşısında 2-2 berabere kalan sarı lacivertli ekip galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

"PEREIRA ELEŞTİRİLERİN HAKLI OLDUĞUNU GEÇ ANLADI"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, "Vitor Pereira, eleştirilerin haklı olduğunu geç anladı. 3 tane orta sahayla oynuyor. Bugünkü takımda Osayi de olsa oynatırdım ben, 3 tane orta saha var çünkü. Fenerbahçe'nin 3-5-2 oynadığı falan yok. Fenerbahçe 3, 5.5 1.5 oynuyor. İrfan Can Kahveci'den santrfor olur mu? Kayserispor bu sayede daha rahat savunma yapıyor ve sadece şut imkanı veriyor.

"FENERBAHÇE UZATMADAN TEKNİK DİREKTÖR KARARINI ALSIN"

Fenerbahçe ikinciyi yemezse bu maçı %80 kazanır. Yeter ki taraftar biraz daha sabretsin. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı çok arayacağını düşünüyorum. Berke Özer'in yediği gol net kaleci hatası. Fenerbahçe'nin yediği gol net kaleci hatası. Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok. Fenerbahçe hiç uzatmadan milli arada teknik direktör kararını almalı" dedi.

"KORKARIM ALİ BEY, 2-2'NİN HATRINA BU ADAMI TUTAR"

Pereira'nın söylemlerini tuhaf bulan Dilmen, ''Fenerbahçe kazansa bile aynı şeyleri söyleyeceğim. Pereira'nın maçtan önceki söylemleri tuhaf. Herkes konuşuyordu sistemi. Biz de değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik dedi. Sağ ol. Fenerbahçe evinde Kayseri ile 3 stoperle oynamaz! Fenerbahçe'nin yenilmesi çok daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına tutar bu hocayı" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ HATA YAPTIN KABUL ET, PEREIRA'YI BİNDİR UÇAĞA GÖNDER"

Ali Koç'a yönelik de eleştrilerde bulunan Dilven şöyle konuştu:

"Neden kendine bu kadar kötülük yapıyorsun Ali Koç, hata yaptın kabul et. Vitor Pereira ile yolları ayır, ilk uçakla Portekiz'e yolla. Ali Bey hata yaptınız, insan hata yapabilir. Bindir uçağa gitsin, gönder. Fenerbahçe 2-1 kazansa göndermeyecek belki ama şimdi gönder, gitsin. Barcelona daha 10. haftada teknik direktör değişikliğine gitti. Tottenham da değiştirdi olmayınca. Çin'de ve zaten 3 kulübün oynadığı Portekiz'de şampiyon olmuş biriyle olmaz. CV zayıf... CV'yi de geçtim, otorite zayıf. Ya Ali Bey, neden bu kadar kötülük yapıyorsun kendine? Bindir uçağa gitsin. İbre sana doğru dönüyor. Gönder! Bak 2-1 kazansa Fenerbahçe belki de göndermeyecek. Bazen kazanırken kaybediyorsunuzdur anlayamazsınız.

"DERHAL FENERBAHÇE BU HOCAYLA İLİŞKİSİNİ KESMELİ"

Sezen Aksu, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses hep en son çıkar. Futbolda böyle değildir. Sen elindeki sanatçıyı en son oynatamazsın! En fazla 2-2 yaparsın öyle yaparsan. Elinde Mesut Özil diye bir futbol sanatçısı var. Derhal, amasız, fakatsız, Fenerbahçe'nin bu hocayla ilişkisi kesilmeli. Bu durumun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. 2 haftalık da ara var, şanstır. Ne yapıp edip Fenerbahçe bu hocayla yollarını ayırsın.'



"FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA HOCASI OLMASA ZATEN BU PUANLARI ALIR"

Pelkas'ı sağ bekte oynattı ya inanamıyorum. Oyunun son bölümünde. Bildiğiniz sağ bek oynadı ya! Ali Bey, bu fırsatı kaçırma. Gönder hocayı. Yılların tecrübesi olarak söylüyorum bunları. Fenerbahçe'nin kadrosundan iki tane takım çıkartırım, ikisi de Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'de maçlara hiç hoca gelmese bu kadar puan alır. Hayatımızın bir parçasına Portekiz'den bir adam gelmiş ve acı çektiriyorsa, göndereceksiniz. Tutmak da sizin hatanız. Alacaksın kağıdı 'Gel bakalım kardeşim, ne kadar istiyorsun' diyeceksin. İstediğini veririm hiç pazarlık da yapmam. Kırmızı kar yağarsa ancak bu teknik direktörle şampiyon olur" diye konuştu.