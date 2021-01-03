Rıdvan Dilmen: Yahu Cüneyt sana ne ya

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de gecenin mücadelesi olan Kayserispor - Beşiktaş maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

Süper Lig'in 16. haftasınd Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor - Beşiktaş maçının 90 dakikasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği penaltı golü öncesi oluşan pozisyon için ilginç bir yorum yaptı.

"YAHU CÜNEYT SANA NE YA"

Dilmen pozisyon için, "Bu hakemler, yaşadıkları gibi inanıyorlar. Kayserispor kazanacak bir şey yapmadı ama maça mücadele ettiler. Yahu Cüneyt, sana ne ya, maç bitiyor zaten! Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler.

İki penaltıyı da vermem ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bunları yeteneksiz hakemler de yapmaz. Cüneyt Hoca, Fırat Hoca'yı çağırdığında penaltıyı vermeme ihtimali yok.

Aynı rütbede ya bunlar. Benim kimin hangi niyette olduğunu bilmediğimi zannetmesinler. Serdar Tatlı, seni yollayacaklar oradan. Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol." ifadelerini kullandı.



