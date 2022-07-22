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    Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ta

    Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ta

    Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • 22.07.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 22:15
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    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

    Yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullandı.

    6.5 milyon euro bonservis

    Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 6.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.

    Öncelikle 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus ödemeyi teklif eden Rangers, Beşiktaş'ın ısrarcı tutumu karşısında 6.5 milyon euro ödemeyi kabul etti.

    Sonraki satıştan yüzde 20 pay

    Rangers, Beşiktaş'ın transferdeki kırmızı çizgisi olan sonraki satış karından yüzde 20 payı da ödemeyi kabul etti.

    Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers ta #1

    5 yıllık sözleşme imzalayacak

    Beşiktaş ile anlaşan Rangers, Rıdvan Yılmaz ile de görüşmeye başlayıp mutlu sona ulaştı. İskoç kulübü, yıllık net 1 milyon euro maaş ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

    18 yaşında profesyonel olan Rıdvan, Beşiktaş formasıyla 52 lig maçına çıkıp 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

    Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers ta #2

    Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers ta #3


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