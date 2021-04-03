Rıza Çalımbay: Bu maçta her şey olabilirdi

Rıza Çalımbay: Bu maçta her şey olabilirdi

Trabzonspor'la berabere kalan Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Maçta iki takım da pozisyonlar bulurken, iki takım da ağları havalandıramadı.

0-0 biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇTA HER ŞEY OLABİLİRDİ"

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, deplasmanlarda daha başarılı görünüyor. Bu maçta her şey olabilirdi. İki takım da galibiyet için oynadı. Güzel bir lig maçı oldu. Böyle sıkıntılı bir ortamdan geldiğimiz için, her puan kıymetlidir." ifadelerini kullandı.