Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
485.994
-0.12%
EXEN Coin
20.80
-5.79%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Rıza Çalımbay: Bu maçta her şey olabilirdi

    Trabzonspor'la berabere kalan Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonu açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 18:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rıza Çalımbay: Bu maçta her şey olabilirdi

    Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Maçta iki takım da pozisyonlar bulurken, iki takım da ağları havalandıramadı.

    0-0 biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

    "BU MAÇTA HER ŞEY OLABİLİRDİ"

    Çalımbay yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, deplasmanlarda daha başarılı görünüyor. Bu maçta her şey olabilirdi. İki takım da galibiyet için oynadı. Güzel bir lig maçı oldu. Böyle sıkıntılı bir ortamdan geldiğimiz için, her puan kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay: Bu maçta her şey olabilirdi #1

    Rıza Çalımbay: Bu maçta her şey olabilirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir