Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu

Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

5. dünya şampiyonluğunu kazandı

Müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen minderden 1-1(son sayıyı aldığı için) üstün ayrılmasını bilen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 5. dünya şampiyonluğunu elde etti.

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 yendi. Milli güreşçi, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.

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