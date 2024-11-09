Rizespor Trabzonspor'u 3-1 yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor ve Trabzonspor kozlarını Çaykur Didi Stadyumu'nda paylaştı.
Konuk takım 23. dakikada Visca ile öne geçti.
Rizespor, 45+10'da Hadziahmetovic ile skoru eşitledi. Akintola, 71'de Rizespor'u öne geçirirken, Olawoyin 80. dakikada maçı bitiren golü kaydetti.
PUANINI 13 YAPAN RİZESPOR, SIRALAMADA TRANZONSPOR'U GEÇTİ
Rizespor puanını 13 yaptı ve lig sıralamasında Trabzonspor'un üstüne çıktı.
Trabzonspor 12 puanda kaldı.
SON 3 MAÇTA MAĞLUBİYETLE AYRILDILAR
Bordo mavililer, ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
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