Rizespor Trabzonspor'u 3-1 yendi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor ve Trabzonspor kozlarını Çaykur Didi Stadyumu'nda paylaştı.

Konuk takım 23. dakikada Visca ile öne geçti.

Rizespor, 45+10'da Hadziahmetovic ile skoru eşitledi. Akintola, 71'de Rizespor'u öne geçirirken, Olawoyin 80. dakikada maçı bitiren golü kaydetti.

PUANINI 13 YAPAN RİZESPOR, SIRALAMADA TRANZONSPOR'U GEÇTİ

Rizespor puanını 13 yaptı ve lig sıralamasında Trabzonspor'un üstüne çıktı.

Trabzonspor 12 puanda kaldı.

SON 3 MAÇTA MAĞLUBİYETLE AYRILDILAR

Bordo mavililer, ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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Dilay Kaynak
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