Rizespor'un Ukraynalı eski futbolcusu, Türkiye'den yardım istedi

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un eski futbolcusu Mykola Morozyuk, Rusya'nın ülkesi Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kariyerine Ukrayna Ligi takımlarından Chornomorets'te devam eden 34 yaşındaki futbolcu Mykola Morozyuk, ülkesi için Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından 2019-2020 sezonunda Ünal Karaman yönetimindeki Rizespor’un Alanyaspor oynadığı maç öncesinde seronomiye askeri kamuflajla giyip İstiklal Marşı'nı Türk bayrağına bakarak okudukları fotoğrafları paylaşan Morozyuk, "Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üstünde yalvarıyorum" dedi.

"VATANIM UKRAYNA'DA SAVAŞ VAR"

Morozyuk, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum.

"KUDRETLİ TÜRK ULUSUNUN ÖNÜNDE DİZLERİMİN ÜSTÜNDE YALVARIYORUM"



Bugün vatanım Ukrayna'da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna'mın topraklarında öldürülüyorlar, roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor ve bütün bunlar ŞEYTAN olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor. Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üstünde yalvarıyorum.





"HALKIMA EN AZINDAN UFAK BİR DAYANMA ŞANSI VERİN"

Sizlerin Ukrayna'yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul'dan Erzurum'a, Ankara'dan Hatay'a, Antalya'dan Adana'ya, Sivas'tan memleketim Rize'ye… Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek."