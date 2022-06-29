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    Romelu Lukaku yeniden İnter'de

    Romelu Lukaku, bir kez daha İtalya Serie A ekibi Inter'e transfer oldu. Milano temsilcisi, Belçikalı santrforu İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den 1 yıllığına kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 21:41
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    Romelu Lukaku yeniden İnter'de

    İnter, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattıklarını duyurdu.

    Serie A ekibi, yıldız futbolcunun kadroya katıldığını resmen açıkladı.

    10 milyon euro ödenecek

    İtalyan basınında yer alan haberlerde Inter'in Lukaku için Chelsea'ye 10 milyon  euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

    Tecrübeli golcü, kariyerinin en parlak dönemini Inter formasıyla geçirdikten sonra geçen yıl 113 milyon avro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

    Chelsea'ye uyum sağlayamadı

    Geçtiğimiz sezon teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini de dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

    Londra ekibindeki ikinci dönemi de hüsranla sonuçlanan ve sorunlar yaşayan Lukaku, bir kez daha Inter'in başarısı için ter dökecek.

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