Euro
10.3774
-0.05%
Dolar
8.9596
-0.1%
Altın
507.05
0.04%
Borsa
1.398
0%
Bitcoin
498.261
1.87%
EXEN Coin
21.50
-2.40%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Ronaldo Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu

    Ronaldo Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu

    Katar'la oynanan hazırlık maçında 181. kez mili takım formasıyla sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu unvanına sahip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 05:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora imza attı.

    Geçtiğimiz yaz ayında Manchester United'a geri dönerek transfer dönemine damga vuran Ronaldo, bu kez Portekiz Milli Takımı ile kendinden söz ettirdi.

    181 MAÇ İLE TARİHE ADINI YAZDIRDI

    Katar ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu, attığı golle takımına galibiyette katkı sunarken, 181. kez milli takım forması giyerek Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu.

    Bu alanda ilk sıraya yerleşen Portekizli yıldızı, bir zamanlar takım arkadaşı olan Sergio Ramos izliyor.

    Ronaldo Avrupa da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu #1

    "SAVAŞMAYA DEVAM EDELİM"

    Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Ronaldo, "Rekorlar her zaman olağanüstüdür. Portekiz formasıyla 181 maça çıkmak ve 46 farklı ülkeye karşı gol atmak, asla mümkün olacağını düşünmediğim bir şeydi. Daha fazlası için savaşmaya devam edelim" açıklamasında bulundu.

    Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular;

    Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç
    Sergio Ramos - İspanya: 180 maç
    Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç
    Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç
    Iker Casillas - İspanya: 167 maç

    Ronaldo Avrupa da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu #2

    Ronaldo Avrupa da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir