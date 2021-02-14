Ronaldo kendine 9.5 milyon euroluk oyuncak aldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo geçen sene kendisine şampiyonluk hediyesi olarak aldığı Bugatti Centodieci'i bu sene de doğum günü hediyesi olarak aldığı konuşuluyor.

Otomobil tutkunu olarak bilinen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo otomobillere milyon dolarlar harcamaktan çekinmiyor.

Daha önce de arabalara harcadığı paralarla gündeme gelen Juventus forması giyen Portekizli yıldız, kendisine doğum günü hediyesi olarak 9.5 milyon euroluk Bugatti Centodieci sipariş verdiği iddia edildi. Ancak Ronaldo aynı otomobili geçen sene şampiyonluk hediyesi olarak almıştı.

‘MANZARAYI SİZ SEÇİN’

Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, "Manzarayı siz seçin" notunu düştü. Cristiano Ronaldo’nun yeni aracı dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor.

DÜNYADA SADECE 10 TANE VAR

Ronaldo’nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon Euro. Ronaldo’nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile cep yakıyor.

1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti.

Kariyeri ödüller ve şampiyonluklarla dolu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, başarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sürekli gündeme geliyor.

20 SÜPER LÜKS OTOMOBİLİ VAR

Otomobil tutkusu olduğu bilinen yıldız futbolcunun garajında bilenen 20 süper spor ve lüks model bulunuyor.

Bu otomobillerden en pahalısı 2 yıl önce aldığı 2.8 milyon dolarlık Bugatti Chiron olmuştu. 4 çocuk babası Ronaldo’nun tüm otomobillerinin toplam değeri, 30 milyon dolara ulaştı.

Juventus'un yıldızının garajındaki en ekonomik otomobilin değeri 55 bin dolar ile Mercedes’in C sınıfı Coupe modeli. Ronaldo’nun koleksiyonundaki diğer markalar şöyle: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi, BMW. İşte o otomobillerden bazıları.