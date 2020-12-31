Ronaldo: En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak

Cristiano Ronaldo, "uzun yıllar" oynamak istediğini ve en büyük hayalinin Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini söyledi.

Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, BBC’ye röportaj verdi.

Verdiği röportadjda birçok konuya değinen Ronaldo, en büyük hayalinden bahsetti.

"EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASINI KAZANMAK"

Ronaldo açıklamalarında, "Yaşın hiçbir önemi yok, önemli olan şey zihin. Tabii ki uzun yıllar oynamak istiyorum. En büyük hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak ve henüz vazgeçmedim!





"DAHA UZUN YILLAR OYNAMAYI UMUYORUM"

Ronaldo'nun iyi olup olmaması önemli değil, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda yaşıyorum. İyi, mutlu, keskin hissediyorum. Hayatımın iyi bir bölümündeyim. Daha uzun yıllar oynamayı umuyorum ama ne olacağını asla bilemezsin

"ANIN TADINI ÇIKARIN"

Futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz. Gençlerle konuştuğum zamanlarda 'Anın tadını çıkarın' diyorum çünkü ne zaman ne olacağını asla bilemiyoruz. Gözlerim, geleceği çok parlak görüyor. Ben bundan memnunum.





"UMARIM YAKINDA STADYUMLARIN KAPISI AÇILIR"

Stadyumlarda taraftarlar olmadan oynamayı sevmiyorum, sirke gitmek gibi ama palyaço görmüyorsunuz.

Salgın, insanları çılgına çevirdi. Umarım yakında stadyumların kapıları açılabilir. Bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Normal bir hayat yaşamaya çalışmalıyız ama tabii ki kurallara saygı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.