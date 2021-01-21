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    Ronaldo tarihin en golcü oyuncusu oldu

    Ronaldo tarihin en golcü oyuncusu oldu

    Cristiano Ronaldo, Juventus ile çıktığı maçta, Napoli'ye karşı attığı golle tarihin en golcü oyuncusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 06:03
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    İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Juventus'un Süper Kupa'yu kazandığı maçta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 64. dakikada fileleri havalandırdı.

    DÜNYANIN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU

    Bu golle kariyerindeki 760'ıncı golünü atan Ronaldo, dünyanın en golcü oyuncusu ünvanına sahip oldu.

    Ronaldo'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Lionel Messi, 719 golle 5. sırada yer alıyor.

    Dünyanın en golcü oyuncuları sırasıyla;

    760 -C. Ronaldo

    759 - Josef Bican

    757 - Pele

    743 - Romario

    719 - Lionel Messi

    Ronaldo tarihin en golcü oyuncusu oldu #1

    KARİYERİNDEKİ 33. KUPAYI KAZANDI

    Cristiano Ronaldo aynı zamanda kariyerinin 33. kupasını kazanmış oldu. Bu alanda da Messi'nin 34 kupası yer alıyor.

    Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu dışında iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi

    Ronaldo tarihin en golcü oyuncusu oldu #2

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