Euro
8.55
0.2%
Dolar
7.019
-0.03%
Altın
408.6
0.09%
Borsa
1.551
0%
Bitcoin
371.000
-7.99%
EXEN Coin
16.85
-0.88%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C
    Ronaldo'dan yine harika kafa golü

    Ronaldo'dan yine harika kafa golü

    Cristiano Ronaldo, Crotone maçında attığı 2. golde rakibine fark atacak şekilde yükselerek golü attı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 04:23
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 05:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Crotone’yi Torino’daki Allianz Stadı’nda ağırladı.

    Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

    İlk yarının son anlarında Juventus, 45+1. dakikada Ronaldo’nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı.

    İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı.

    Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı.

    RONALDO'NUN YÜKSELİŞİ OLAY OLDU

    Ronaldo'nun 45+1'de attığı gol, maçın önüne geçti. Daha önce de benzer goller atan Ronaldo, kafa vuruşunda fizik kurallarını alt üst edecek biçimde yükselerek rakibine müdahale şansı bırakmadı.

    Ronaldo dan yine harika kafa golü #1

    DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

    Portekizli futbolcu daha önce, 18 Aralık 2019 yılı Sampdoria maçında, 71 santimetre sıçramış ve topa vurduğu 2.56 metreye ulaşmıştı.

    Ronaldo Levante'ye attığı golde 2.50 metre, Galler'e karşı 2.88 metre ve Manchester United'a attığı golde 2.93 metreye yükselmişti.

    Ronaldo dan yine harika kafa golü #2

    Ronaldo dan yine harika kafa golü #3

    Ronaldo dan yine harika kafa golü #4

    Ronaldo dan yine harika kafa golü #5(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir