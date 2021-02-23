Ronaldo'dan yine harika kafa golü

Ronaldo'dan yine harika kafa golü

Cristiano Ronaldo, Crotone maçında attığı 2. golde rakibine fark atacak şekilde yükselerek golü attı.

Şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Crotone’yi Torino’daki Allianz Stadı’nda ağırladı.

Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Juventus, 45+1. dakikada Ronaldo’nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı.

İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı.

RONALDO'NUN YÜKSELİŞİ OLAY OLDU

Ronaldo'nun 45+1'de attığı gol, maçın önüne geçti. Daha önce de benzer goller atan Ronaldo, kafa vuruşunda fizik kurallarını alt üst edecek biçimde yükselerek rakibine müdahale şansı bırakmadı.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Portekizli futbolcu daha önce, 18 Aralık 2019 yılı Sampdoria maçında, 71 santimetre sıçramış ve topa vurduğu 2.56 metreye ulaşmıştı.

Ronaldo Levante'ye attığı golde 2.50 metre, Galler'e karşı 2.88 metre ve Manchester United'a attığı golde 2.93 metreye yükselmişti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)