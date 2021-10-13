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    Ronaldo'lu Portekiz, Lüksemburg'u beşledi

    Ronaldo'lu Portekiz, Lüksemburg'u beşledi

    Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Portekiz, Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 01:57
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 03:21
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz evinde Lüksemburg'u ağırladı.

    Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi Cristiano Ronaldo'nun 8. ve 13. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti.

    RONALDO MAÇA DAMGA VURDU

    Gollerden sonra ataklarına hız kesmeden devam eden Portekiz, 17. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 3'e çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

    İkinci yarının başlamasıyla berabere hücüm hattındaki pozisyonunu sürdüren ev sahibi ekibi 69. dakikada Joao Palhinha ile dördüncü golü buldu.

    Maçın son anlarına Ronaldo fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

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    PORTEKİZ İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

    Lüksemburg karşısında 5-0'lık bir galibiyet alan Portekiz puanını 16'ya çıkarırken, Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.

    Ayrınca 36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

    Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.

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