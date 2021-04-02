Ronaldo'nun fırlattığı pazuband yaklaşık 64 bin euroya satıldı

Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan maçında yere fırlattığı pazuband açık artırma ile yaklaşık 64 bin euroya satıldı.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı açık artırmaya çıkarıldı.

64 BİN EUROYA YAKIN FİYATA SATILDI

Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 euro) oldu.

Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.

HAKEM KARARINA TEPKİ GÖSTERİP YERE FIRLATMIŞTI

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubandı alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.