Ruben Amorim: İstediğimiz galibiyeti aldık

Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim, "Zor olacağını biliyorduk ama istediğimiz galibiyeti aldık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nda Sporting Lizbon, temsilcimiz Beşiktaş'ı deplasmanda 4-1 yenerek galibiyetle tanıştı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan kulübün teknik direktörü Ruben Amorim, "Zor olacağını biliyorduk çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı ve bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti, Ajax maçında da böyle oldu. Onlar atınca dinamikler değişmişti.

"İSTEDİĞİMİZ GALİBİYETİ ALDIK"

Oyun içinde değişebilir. Defansif yönden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik, İlk yarının sonunda Texeira'nın golünün iptal edilmesi önemliydi. İkinci yarıya da iyi başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık." dedi.

"BEŞİKTAŞ BİZE GÖRE DAHA KALİTELİ BİR TAKIM"

Beşiktaş'ın, Lizbon'a göre daha kaliteli bir takım olduğunu aktaran Amorim, "Beşiktaş, bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. Beşiktaş 3-2'yi bulsa geri dönebilirdi. 4-1'den sonra galibiyetten emin oldum" diye konuştu.

"İYİ ÇALIŞTIK VE KAZANDIK"

İyi çalışıp, kazandıklarını belirten Amorim, "Oyuncuların kalitesiyle maçı kazandık. 2 golü aynı şekilde attık. Aynı düzen üzerinden bir de penaltı kazandık. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır ama 2 kez oluyorsa iyi çalışmadır. Biz iyi çalıştık ve kazandık" ifadelerini kullandı.