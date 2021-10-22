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    Ryan Babel: Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz

    Lokomativ Moskava karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ryan Babel, "Maksimumu yaptık ve burada hedefe ulaştık" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 01:09
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    Ryan Babel: Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz

    Galatasaray deplasmanda Lokomativ Moskava'yı 0-1 yenerek puanını yediye çıkardı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Ryan Babel, "Oynayıp, kazanmak için gelmiştik ama ilk hedef beraberlikti. Beraberlik de iyi olabilirdi buradan iyi sonuçla ayrılıyoruz. Biz buraya kaybetmemek için geldik ve diğer maçın beraberlik sonucunu almamız da iyiydi. Maksimumu yaptık ve burada hedefe ulaştık" dedi.

    Ryan Babel: Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz #1

    "TAKIMA YARDIMCI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

    Kendi performansı hakkında da demeçlerde bulunan Hollandalı yıldız, "Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. En önemlisi takım oyunuydu ve biz de bunu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

    Ryan Babel: Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz #2

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