Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, "Maçtan önceki açıklamalar bizi motive etti. Galibiyet golünün de son dakika gelmesi daha anlamlı oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Hakemin düdüğüyle birlikte maça hızlı başlayan Galatasaray, Mustafa Muhammed'in 5. dakikada attığı golle 0-1 öne geçti.

Devam eden dakikalarda oyuna tekrar ortak olmaya çalışan Rizespor, 17. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle skoru eşitledi.

Golden sonra hücum hattında pozisyonlarına devam eden ev sahibi ekibi 25. dakikada Pohjanpalo'nun ikinci golüyle öne geçti.

İlk yarının 2-1 tamamlanmasının ardından Mustafa Muhammed'in 75. dakikada attığı golle durum 2-2'ye geldi. Maçın sonlarında baskısını arttıran sarı kırmızılılarda Morutan, Diagne'nin pasıyla fileleri havalandırarak takımını ipten aldı.

"MAÇTAN ÖNCE TANSİYONU YÜKSELTEN AÇIKLAMALAR BİZİ MOTİVE ETTİ"

Karşılaşmanın 2-3 tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, "Türkçe çok anlamıyorum ama bu maç öncesi tansiyonu yükselten açıklamalar, ister istemez bizi motive etti. Böyle güzel bir galibiyetin gelmesi ve son dakikada olması daha anlamlı oldu" dedi.

"ELEŞTİRİLER HER ZAMAN OLACAKTIR"

Eleştirileri normal bulduğunu belirten Babel, "Hocama verdiği şanstan ötürü çok teşekkür ediyorum. İleride oynadığınız zaman sürekli defans yapmak çok kolay olmuyor. Bugün elimden geleni yaptım. Eleştiriler her zaman olacaktır. Bunları dikkate alarak, üzerine gidip neleri geliştirebilirim ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.