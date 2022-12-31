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    Sacha Boey'in bonservisi belirlendi

    Sacha Boey'in bonservisi belirlendi

    Başarılı oyunuyla Galatasaray'a güç katan Sacha Boey'in yeni bonservis bedeli belirlendi. Buna göre Fransız sağ beke 15 milyon euro değer biçildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 10:06
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    Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, sarı-kırmızılıların ilk 11'de değişmez ismi oldu.

    Mevkisi olan sağ bekte formayı kimseye kaptırmayan Boey, sezon başında gönderilmesi gündemdeyken adeta yeniden doğdu.

    Yeni sözleşme için kollar sıvandı

    Oyunuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncuyla yeni sözleşme için kollar sıvandı.

    Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon 1 milyon euroluk bedelle transfer edilen oyuncu için yeni bonservis bedeli de belirlendi.

    Sacha Boey in bonservisi belirlendi #1

    Bonservis bedeli 15 milyon euro

    Buna göre Fransız sağ beke 15 milyon euroluk değer biçildi.

    Öte yandan kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.

    Sacha Boey in bonservisi belirlendi #2


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