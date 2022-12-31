Sacha Boey'in bonservisi belirlendi

Başarılı oyunuyla Galatasaray'a güç katan Sacha Boey'in yeni bonservis bedeli belirlendi. Buna göre Fransız sağ beke 15 milyon euro değer biçildi.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, sarı-kırmızılıların ilk 11'de değişmez ismi oldu.

Mevkisi olan sağ bekte formayı kimseye kaptırmayan Boey, sezon başında gönderilmesi gündemdeyken adeta yeniden doğdu.

Yeni sözleşme için kollar sıvandı

Oyunuyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncuyla yeni sözleşme için kollar sıvandı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon 1 milyon euroluk bedelle transfer edilen oyuncu için yeni bonservis bedeli de belirlendi.

Bonservis bedeli 15 milyon euro

Buna göre Fransız sağ beke 15 milyon euroluk değer biçildi.

Öte yandan kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.