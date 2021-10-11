Sakarya Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 11 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te Sakaryaspor’un SKRY Token’ını arz edecek.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 11 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla SKRY Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token SKRY Token’ın 11 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te başlayacak olan ön satışı, 4 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

Kemal Cenk Erdem: “Futbol ve kripto para dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz”

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Sakaryaspor ile SKRY Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Sakaryaspor taraftarlarının ve Sakaryaspor Kulübü’nün taraftar token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Kullanıcılarının taleplerine yönelik gelişen ve büyüyen, tamamen Türk mühendisleri eseri Bitexen olarak, serbest piyasada fiyatlanan token’larla futbol ve kripto para dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.