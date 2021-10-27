Salah'ın zam isteği kabul edilirse Ronaldo'yu geçecek

Liverpool'da taraftarın gözbebeği olan Mohammed Salah'ın 500 bin sterlinlik zam talebi kabul edilirse, yıllık 23 milyon euro kazanan Ronaldo'yu geride bırakacak.

Liverpool'a geldiği günden itibaren performansıyla göz dolduran Mohammed Salah'ın istediği zam öğrenildi.

30 yıl sonra Liverpool'un aldığı şampiyonluğun baş mimarlarından olan ve son olarak da ligde Manchester United'a karşı alınan 5-1'lik zaferde hat-trick yaparak maçın adamı seçilen Salah, yeni sözleşme imzalamak için maaşında artırım istedi.

SALAH HAFTALIK 500 BİN STERLİN İSTEDİ

Football Insider'da yer alan habere göre; Liverpool'da haftalık yaklaşık 200 bin sterlin kazandığı belirtilen Salah'ın, yeni sözleşmede bu rakamı 500 bin sterline çıkarmak istediği kaydedildi.

ZAM TALEBİ KABUL EDİLİRSE RONALDO'YU GEÇECEK

Mısırlı yıldızın istediği zam yapılması takdirde, Liverpool'da aldığı yıllık maaş 26 milyon sterlin (31 milyon euro) olacak. Böylece Manchester United'da yıllık 23 milyon euro alan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakacak.

KLOPP YÖNETİMLE KONUŞTU

Haberde Salah'ın temsilcisi Ramy Abbas Issa'nın 500 bin sterlinde ısrarlı olduğu vurgulanırken Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un da kulüp üzerinde baskı kurduğu kaydedildi. Her fırsatta oyuncusu Salah'tan övgüyle bahseden Klopp'un, Liverpoollu yöneticilere, Mısırlı yıldızdan daha iyisini bulamayacaklarını söylediği aktarıldı.

CHELSEA'NİN EFSANESİ DROGBA'YI GEÇTİ

Salah, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 15 gol kaydederek büyük başarıya imza attı. Manchester United karşısında attığı gollerle birlikte 107 gole ulaşan Salah, Drogba’yı geride bırakarak Premier Lig tarihindeki en golcü Afrikalı oyuncu oldu. Ayrıca Salah, Liverpool formasını giydiği son 10 maçın hepsinde gol sevinci yaşadı.

"SALAH'IN BAZI ÖZELLİKLERİ RONALDO'DAN İYİ"

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester United maçı öncesinde kendisinden Salah ve Ronaldo'yu kıyaslanması istenince "Onları neden kıyaslayalım ki? İkisi de dünya standartlarında ve çok özel oyuncular. Salah, bazı özellikleriyle Ronaldo'nun önünde. Salah'ın, sol ayağının daha iyi olduğunu söyleyebilirim fakat Ronaldo ise hava toplarında daha iyi. Hız açısından ikisi de gol atmak için çok iyiler. Bu nedenle, ikisinin arasında seçim yapmak istemiyorum çünkü bu tür bir konuyla ilgilenmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Liverpool'un Manchester'ı 5-0'la bozguna uğrattığı gecede hat-trick yaparak yıldızlaşan Salah, karşılaşma sonrası Sky Sports'a şunları söyledi:

"Burada 5-0 kazanmak harika. Maçtan önce kendi oyunumuzu oynamazsak zor olacağını biliyorduk. Üzerimize geleceklerini biliyorduk ve bu yüzden yüzde 100'ümüzü vermek zorundaydık. Takım kazanmaya devam ettiği sürece mutluyum ve kazanmak için elimden gelenin en iyisini vereceğim. Premier Lig'i kazanmak için ne gerektiğini biliyoruz, bunu iki yıl önce başardık. Burada büyük bir galibiyet elde ettik ama yine de sadece üç puan."