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Samatta, Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de golcü Samatta'dan derbi öncesi kötü haber. Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Samatta, Beşiktaş ile 10. haftada oynanacak derbide forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 21:42
- Güncelleme : 25.11.2020 - 22:18
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi gelen bir sakatlık haberiyle sarsıldı.
Sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Sivas Bedeliyespor maçında sol dizinden sakatlanan Samatta, Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
SAMATTA, BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir" denildi.