Samatta, Fenerbahçe'nin Avrupa'da yediği en erken gole imza attı

Sezon başı Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Samatta, Olympiakos'dan sonra sarı lacivertli ekibin de filelerini sarstı.

Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un ardından Fenerbahçe'yi de boş geçmedi.

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Antwerp'i ağırlayan sarı laciverli ekip eski futbolcusu Samatta'dan yediği golle 0-1 geride başladı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın sonralarında ise iki takım 2-2'lik sonuçla beraberliğe razı oldu.

"BU AKŞAM GALİBİYETİ BİZ HAK ETTİK"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Samatta, "Eski takımıma karşı gol attığım için duygularımı nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Bence bu akşam biz daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik. Ancak olmadı, daha fazlasını yapabilirdik." dedi.

FENERBAHÇE AVRUPA TARİHİNDE EN ERKEN GOLÜNÜ SAMATTA'DAN YEDİ

Tanzanyalı forvet grubunun ilk maçında Olympiakos'a karşı 75. dakikada gol atmıştı ama takımının galibiyetine yeterli olamamıştı. Ayrıca 28 yaşındaki forvet, Opta verilerine göre bugün, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde tarihinde yediği en erken gole imza attı.