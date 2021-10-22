Euro
11.0906
0.1%
Dolar
9.5281
0.29%
Altın
546.21
0.18%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
598.360
-1.23%
BTXN Coin
21.98
5.11%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C
    Samatta, Fenerbahçe'nin Avrupa'da yediği en erken gole imza attı

    Samatta, Fenerbahçe'nin Avrupa'da yediği en erken gole imza attı

    Sezon başı Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Samatta, Olympiakos'dan sonra sarı lacivertli ekibin de filelerini sarstı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 00:15
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 00:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un ardından Fenerbahçe'yi de boş geçmedi.

    Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Antwerp'i ağırlayan sarı laciverli ekip eski futbolcusu Samatta'dan yediği golle 0-1 geride başladı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın sonralarında ise iki takım 2-2'lik sonuçla beraberliğe razı oldu.

    Samatta, Fenerbahçe nin Avrupa da yediği en erken gole imza attı #1

    "BU AKŞAM GALİBİYETİ BİZ HAK ETTİK"

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Samatta, "Eski takımıma karşı gol attığım için duygularımı nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Bence bu akşam biz daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik. Ancak olmadı, daha fazlasını yapabilirdik." dedi.

    FENERBAHÇE AVRUPA TARİHİNDE EN ERKEN GOLÜNÜ SAMATTA'DAN YEDİ

    Tanzanyalı forvet grubunun ilk maçında Olympiakos'a karşı 75. dakikada gol atmıştı ama takımının galibiyetine yeterli olamamıştı. Ayrıca 28 yaşındaki forvet, Opta verilerine göre bugün, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde tarihinde yediği en erken gole imza attı.

    Samatta, Fenerbahçe nin Avrupa da yediği en erken gole imza attı #2

    Samatta, Fenerbahçe nin Avrupa da yediği en erken gole imza attı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir