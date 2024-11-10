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Haber Merkezi

Süper Lig'de kritik mücadele...

Ligin 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.

Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

SAMET AKAYDİN 11'DE YERİNİ ALDI

Becao'nun yerine Samet Akaydin, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.

SAMET AKAYDİN GOLÜNÜ ATTI

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe 23. dakikada Samet Akaydin'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

TARAFTARLARLA KUTLADI

337 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı yaşayan Samet Akaydin golünü taraftarla kutladı.

SECDEYE GİTTİ

Akaydin kutlamanın ardından secdeye giderek golün sevincini yaşadı.