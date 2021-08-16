Samet Aybaba: Oyuncularım elinden geleni yaptı

Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bunun çıktılarını da görmüşsünüzdür sahada. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinde koşmaya çalıştık. Hücum planlamamızda doğru işler yaptık ama sonlardırmada biraz eksiklerimiz ortaya çıktı." diye konuştu.

"60'INCI DAKİKADAN SONRA POZİSYON VERMEDİK"

Sergiledikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Aybaba, "Özellikle maçın 60'ıncı dakikasından sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. 4-5 tane pozisyona girdik, atabilseydik belki oyunun rengi değişirdi. Niye değişsin istiyorduk? Biliyorsunuz yeni kurulan takımlar kazanmaya başladıkça kazanma arzusu onları daha çok öne iter. Birliktelik daha çok hızlanır diye. Ama olmadı futbol bu. Oyuncuları kutluyorum. ifadelerini kullandı.

"HEPSİ ELİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Ligdeki en iyi futbolu oynamaya aday olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Hepsi elinden geleni layıkıyla yaptılar. Önümüzde maç var cuma günü. Havalar çok sıcak. Oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya çıkan bir gerçek var ki Demirspor takımı gerçekten de bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday." dedi.