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    İngiliz basını: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmayacak

    İngiliz basını: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmayacak

    İngiliz basınının iddiasına göre; Manchester City- Chelsea finali 29 Mayıs'ta Lizbon'da oynanacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.05.2021 - 20:02
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 20:36
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    UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs 2021'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıyor.

    İngiliz spor kanalı Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi.

    Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

    İngiliz basını: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul da oynanmayacak #1

    OYUNCULARA MUAFİYET YOK; KARANTİNA

    Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı.

    UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

    İngiliz basını: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul da oynanmayacak #2

    İngiliz basını: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul da oynanmayacak #3

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