Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları İstanbul’da çekildi. Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı mücadele edemeyecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi.

Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e rakip oldu.

Şampiyonlar Ligi Grupları

A Grubu: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B Grubu: Porto, Atletico Madrid, Club Brugge

C Grubu: Bayern Münih, Barcelona, İnter, Viktoria Plzen

D Grubu: Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya

E Grubu: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F Grubu: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

G Grubu: Manchester City, Sevilla, B. Dortmund, Kopenhag

H Grubu: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Trabzonspor ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenmesiydi, G Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve B. Dortmund ile eşleşecekti.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Final maçı İstanbul'da

Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.



