12 sezondur Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçemiyoruz

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 2008-09 sezonundan beri hiçbir Türk takımı gruplara kalamadı.

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme aşamasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Galatasaray bu turu geçerse Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile oynayacak ve bir ilk peşinde koşacak.

Temsilcilerimiz son yıllarda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmakta çok zorlandı.

EN SON FENERBAHÇE GRUPLARA KALMIŞTI

2009-10 sezonu başında dönemin UEFA başkanı Michel Platini tarafından getirilen Şampiyonlar yolu ve Lig yolu statüsü sonrasında hiçbir Türk takımı elemeleri geçemedi.

En son 2008-09 sezonunda Fenerbahçe elemeleri geçip gruplara kalmıştı.

12 YILDIR ÖN ELEME TURUNU GEÇEMİYORUZ

Geçen sezon Beşiktaş 'ın PAOK karşısında elenmesi ile birlikte temsilcilerimizin eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hasreti 12 sezona ulaştı. 2009-10 sezonunda değiştirilen katılım şartları sonrası temsilcilerimiz gruplara kalamama serisi devam etmiş oldu.

En son Fenerbahçe, 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında başarılı olup gruplara kaldı. Fenerbahçe önce 3.Ön Eleme turu aşamasında MTK Bupadeşte'yi ardından Partizan'ı eleyip gruplara kalmış ancak diğer temsilcimiz Galatasaray daha 3.Ön Eleme turu aşamasında Steaua Bükreş'e elenip iki takımla katılma şansını kullanamamıştı.

EN SON 2007-08 SEZONUNDA İKİ TAKIMLA TURU GEÇTİK

Temsilcilerimiz 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermişti. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme turu aşamasında Anderlecht karşısında kazanıp gruplara kalmış, Beşiktaş ise önce Sheriff ardından Zurich takımlarına eleyip grup aşamasına gelmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon çeyrek finale kadar gitmişti.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR ÇOK YAKLAŞTI

Beşiktaş, 2014-15 sezonunda önce Feyenoord takımını elemiş ardından play-off aşamasında Arsenal ile eşleşmişti. İlk maçta 0-0 berabere kalan Beşiktaş deplasmanda iyi oynamasına rağmen 1-0 kaybedip son anda elenmişti. 2017-18 sezonunda ise Başakşehir önce Club Brugge takımını eleyip ardından Sevilla ile eşleşmişti.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir deplasmanda maçı 2-2'ye getirmiş son anlarda Emre Belözoğlu'nun şutu direkten dönmese gruplara kalma şansı yakalamış ancak mücadele berabere sonuçlanınca elenen taraf olmuştu.