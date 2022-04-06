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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.04.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 00:23
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'NDE çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı.

    LIVERPOOL'DAN DEPLASMANDA 3 GOL

    İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı.

    Portekiz'in Benfica takımının golünü, 49. dakikada Nunez kaydetti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    CITY, A.MADRID'İ DE BRUYNE İLE DEVİRDİ

    Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

    Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

    Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5


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