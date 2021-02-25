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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Devler Ligi'nde Real Madrid deplasmanda Atalanta'yı, Manchester City de Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 00:55
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 01:01
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda, haftanın son maçları oynandı.

    İtalyan ekibi Atalanta, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı.

    Real Madrid, 86. dakikada Ferland Mendy'nin golüyle sahadan galip ayrıldı.

    Atalanta'da Remo Freuler, 17. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    CİTY EVİNE AVANTAJLA GİDİYOR

    İngiliz kulübü Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla dikkat çeken Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

    Karşılaşmayı 2-0 kazanan Manchester City'nin gollerini 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

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