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Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester United-Atalanta ile karşılaşacak. Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?