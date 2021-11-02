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    Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester United-Atalanta ile karşılaşacak. Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 21:18
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    Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 4. hafta maçları ekrana gelecek.

    Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında Manchester United-Atalanta karşılaşması ekrana gelecek.

    Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın sahne alacağı maçı izlemek isteyenler, favori olarak ise Atalanta'yı seçti.

    Maçı kaçırmak istemeyenler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.

    Futbolseverler, "Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    ATALANTA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Atalanta - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kasım 2021 Salı yani bugün oynanacak.

    Karşılaşma saat 23.00'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

    Manchester United - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    ATALANTA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

    Atalanta - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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