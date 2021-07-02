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    2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanacak

    2021-22 Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs 2022'de St. Petersburg'da oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 14:17
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    2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanacak

    UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun kura ve maç takvimini açıkladı.

    Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı ve kura takvimi oluşturuldu.

    2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya da oynanacak #1

    FİNAL ST. PETERSBURG'DA

    28 Mayıs 2022'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'da bulunan St. Petersburg Stadı'nda oynanacak.

    2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya da oynanacak #2

    2 SEZON İSTANBUL'DAN ALINDI

    Pandeminin başladığı 2020 yılında İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali koronavirüs nedeniyle Portekiz'de oynanmıştı.

    Ertesi yıl yeniden İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan final maçı yine aynı sebeple Portekiz'e verilmişti.

    2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya da oynanacak #3

    CEFERİN NE DEMİŞTİ?

    Mayıs ayındaki finalin Portekiz'e alınmasının ardından konuşan UEFA Başkanı Ceferin, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum. Finalin, Avrupa'nın zor bir dönemden yeniden güzel günlere geçişine dair bir umut sembolü olacağını umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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