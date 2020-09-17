Dolar
7.4933
-0.1452%
Euro
8.8348
-0.3687%
Altın
1955.96
-0.1638%
Borsa
1107.11
-0.3716%
G. Altın
471.685
-0.2815%
Bitcoin
82586.18
-0.9669%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv﻿, Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 04:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu, bugün oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

    TEK MAÇ SİSTEMİ UYGULANDI

    Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup eden Ferencvaros, normal süre ve uzatmaları 0-0 sona eren maçın ardından Karabağ'a penaltılarla 6-5 üstünlük kuran Molde, Dinamo Brest'i 1-0'la geçen Maccabi Tel Aviv, Young Boys'u 3-0 mağlup eden Midtjylland, normal süre ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından Kızılyıldız'ı penaltılarla 4-2 yenen Omonia, Şampiyonlar Ligi play-off'larına kaldı.

    AVRUPA LİGİ'NE GİDEN TAKIMLAR

    "Devler Ligi"nden elenen Dinamo Zagreb, Karabağ, Dinamo Brest, Young Boys ve Kızılyıldız ise UEFA Avrupa Ligi play-off'larına katılacak.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

    Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri şu şekilde:

    Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka)

    Maccabi Tel Aviv﻿ (İsrail) - Salzburg (Avusturya)

    Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

    Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)

    Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan)

    Gent (Belçika)- Dinamo Kiev (Ukrayna)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir