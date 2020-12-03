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    'Başakşehir' diyemeyen Carragher herkesi kahkaya boğdu

    Şimdilerde yorumculuk yapan Liverpool'un eski futbolcusu Carragher, yayın sırasında bir türlü 'Başakşehir' diyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 15:43
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:58
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    'Başakşehir' diyemeyen Carragher herkesi kahkaya boğdu

    Jamie Carragher, yorumcu olduğu CBS Sports kanalının Şampiyonlar Ligi programında, Başakşehir’in adını telaffuz etmekte hayli zorlandı.

    'BAŞAKBEŞİR' DEDİ

    İngiliz devi Manchester United’ın grubunda yer alan Başakşehir’le ilgili değerlendirme yapılan programda Carragher, Başakşehir demek isterken “Başakbeşir” ve “Başakşişeir” dedi. Bu anlar hem Carragher’i hem de stüdyoda bulunan diğer konukları kahkahaya boğdu.

    Defalarca Başakşehir’in adını yanlış telaffuz eden Carragher, en sonunda doğrusunu söylemeyi başardı.

    'Başakşehir' diyemeyen Carragher herkesi kahkaya boğdu - İZLE

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