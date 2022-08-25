- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- 27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı
27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı
- 25.08.2022 - 14:05
- Güncelleme : 25.08.2022 - 14:09
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.
1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.
Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.
Goller Stefan Kuntz'tan
Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.
Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
5 altın sezon
97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.
1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.
Üçüncü kez yaşanıyor
1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.
- 2022/23
- 1995/96
- 1992/93