Petrol
102.07
0.84%
Euro
18.1192
0.15%
Dolar
18.1654
0.13%
Altın
1.029
0.73%
Borsa
3143
2.70%
Bitcoin
396.296
1.16%
BTXN Coin
4.81
-5.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı

    Bordo-mavililer'in Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardından, gruplarda 26 yıl sonra Türk takımı yer alamayacak.
    • 25.08.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.

    1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

    Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

    Goller Stefan Kuntz'tan

    Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.

    Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

    5 altın sezon

    97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

    1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.

    Üçüncü kez yaşanıyor

    1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.

    • 2022/23
    • 1995/96
    • 1992/93

    İlginizi Çekebilir

    Angel Di Maria'nın eşinden Manchester United itirafı
    Dünyadan futbol

    Angel Di Maria'nın eşinden Manchester United itirafı

    Ukraynalı gönüllüler orduları için kamuflaj hazırlıyor
    Dünya

    Ukraynalı gönüllüler orduları için kamuflaj hazırlıyor

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir