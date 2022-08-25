27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı

Bordo-mavililer'in Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardından, gruplarda 26 yıl sonra Türk takımı yer alamayacak.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

Goller Stefan Kuntz'tan

Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

5 altın sezon

97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.

Üçüncü kez yaşanıyor

1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.