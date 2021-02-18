- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarında Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2, Porto da sahasında ağırladığı Juventus'u 2-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 01:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelesinde 4 takım daha ilk maçlarını oynadı.
Alman ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda İspanyol Sevilla'yı 3-2, Portekiz kulübü Porto da sahasında ağırladığı İtalyan rakibi Juventus'u 2-1 yendi.