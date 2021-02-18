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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarında Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2, Porto da sahasında ağırladığı Juventus'u 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 01:02
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelesinde 4 takım daha ilk maçlarını oynadı.

    Alman ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda İspanyol Sevilla'yı 3-2, Portekiz kulübü Porto da sahasında ağırladığı İtalyan rakibi Juventus'u 2-1 yendi.

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