3-3 biten Galatasaray-Manchester United maçı, İngiliz spikeri hayal kırıklığına uğrattı Spiker, Kerem Aktürkoğlu'nun eşitliği sağlayan golü için "Bu iş bitti" yorumunda bulundu.

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AA & Ensonhaber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Manchester United'ı konuk etti.

3-1 geriye düştüğü maçta sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilciyle 3-3 berabere kaldı.

Tur için ipler elinde

Nefes kesen maç sonrası Galatasaray, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.

Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Bu arada Galatasaray-Manchester United maçını anlatan İngiliz spikere, konuk takımda bir dönem forma giyen Rio Ferdinand da eşlik etti.

Aktürkoğlu attı, spiker 'bu iş bitti' dedi

Manchester United'lı oyuncuların attığı gollerde sevince boğulan anlatım ekibi, Galatasaray'ın peş peşe gollerinin ardından ise şaşkınlığa uğradı.

Spiker, oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3'lük beraberliği getiren golü için "Yedek oyuncudan harika bir gol. Bu iş bitti." dedi.

İkili averaj Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşısında ikili averajı eline geçirdi.

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, son haftaya Manchester United'ın 1 puan önünde girdi.

Gruptan çıkmak için iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftada Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

Son hafta maçlarının ardından Galatasaray ile Manchester United arasında puan eşitliği olması halinde sarı-kırmızılılar tabloda rakibinin üstünde yer alacak.