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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 02:08
- Güncelleme : 25.11.2020 - 02:33
UEFA Şampiyonlar Ligi bu gece dev maçlara sahne oldu. Futbolseverlerin tanıklık ettiği 8 maçın çoğu bol gollü geçti.
BÜYÜKLER GECEYİ KAYIPSIZ KAPATTI
Türkiye saati ile 20:55'te başlayan iki karşılaşmada Chelsea, Rennes deplasmanında 2-1'lik skorla kazanırken Sevilla'da deplasmanda Krasnodar'ı aynı skorla geçti.
23:00'te başlayan maçlarda; Erling Haaland'ın şov yaptığı karşılaşmada Dortmund, Club Brugge'u 3-0'la geçti.
Barcelona, rakibi Dinamo Kiev'e karşı deplasmanda 4-0'lık net bir skorla galip gelirken, Juventus, Ferencvaros'u 2-1'lik skorla yendi.
İtalyan ekibi Lazio, Zenit'i 3-0'la geçti. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 kaybetti.
Maçın skor anlamında en kısır maçında, Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 1-0'lık skorla geçti.
GECENİN SONUÇLARI
Borussia Dortmund 3-0 Club Brugge
Dynamo Kiev 0-4 Barcelona
Juventus 2-1 Ferencvaros
Lazio 3-1 Zenit
Manchester United 4-1 Başakşehir
PSG 1-0 RB Leipzig
Krasnodar 1-2 Sevilla
Rennes 1-2 Chelsea