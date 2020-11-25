Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan bütün maçlar sonuçlandı. Büyük takımların hepsi geceyi kayıpsız kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi bu gece dev maçlara sahne oldu. Futbolseverlerin tanıklık ettiği 8 maçın çoğu bol gollü geçti.

BÜYÜKLER GECEYİ KAYIPSIZ KAPATTI

Türkiye saati ile 20:55'te başlayan iki karşılaşmada Chelsea, Rennes deplasmanında 2-1'lik skorla kazanırken Sevilla'da deplasmanda Krasnodar'ı aynı skorla geçti.

23:00'te başlayan maçlarda; Erling Haaland'ın şov yaptığı karşılaşmada Dortmund, Club Brugge'u 3-0'la geçti.

Barcelona, rakibi Dinamo Kiev'e karşı deplasmanda 4-0'lık net bir skorla galip gelirken, Juventus, Ferencvaros'u 2-1'lik skorla yendi.

İtalyan ekibi Lazio, Zenit'i 3-0'la geçti. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 kaybetti.

Maçın skor anlamında en kısır maçında, Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 1-0'lık skorla geçti.





GECENİN SONUÇLARI

Borussia Dortmund 3-0 Club Brugge

Dynamo Kiev 0-4 Barcelona

Juventus 2-1 Ferencvaros

Lazio 3-1 Zenit

Manchester United 4-1 Başakşehir

PSG 1-0 RB Leipzig

Krasnodar 1-2 Sevilla

Rennes 1-2 Chelsea



