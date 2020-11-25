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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan bütün maçlar sonuçlandı. Büyük takımların hepsi geceyi kayıpsız kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 02:08
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 02:33
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    UEFA Şampiyonlar Ligi bu gece dev maçlara sahne oldu. Futbolseverlerin tanıklık ettiği 8 maçın çoğu bol gollü geçti.

    BÜYÜKLER GECEYİ KAYIPSIZ KAPATTI

    Türkiye saati ile 20:55'te başlayan iki karşılaşmada Chelsea, Rennes deplasmanında 2-1'lik skorla kazanırken Sevilla'da deplasmanda Krasnodar'ı aynı skorla geçti.

    23:00'te başlayan maçlarda; Erling Haaland'ın şov yaptığı karşılaşmada Dortmund, Club Brugge'u 3-0'la geçti.

    Barcelona, rakibi Dinamo Kiev'e karşı deplasmanda 4-0'lık net bir skorla galip gelirken, Juventus, Ferencvaros'u 2-1'lik skorla yendi.

    İtalyan ekibi Lazio, Zenit'i 3-0'la geçti. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 kaybetti.

    Maçın skor anlamında en kısır maçında, Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 1-0'lık skorla geçti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    GECENİN SONUÇLARI

    Borussia Dortmund 3-0 Club Brugge

    Dynamo Kiev 0-4 Barcelona

    Juventus 2-1 Ferencvaros

    Lazio 3-1 Zenit

    Manchester United 4-1 Başakşehir

    PSG 1-0 RB Leipzig

    Krasnodar 1-2 Sevilla

    Rennes 1-2 Chelsea

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

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