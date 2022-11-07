Petrol
98.44
-0.13%
Euro
18.5786
0.47%
Dolar
18.6063
0.22%
Altın
1.003
-0.03%
Borsa
4315
2.32%
Bitcoin
389.826
-2.01%
BTXN Coin
10.14
-2.68%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu müsabakaları belli oldu. Kurada Liverpool-Real Madrid ve PSG-Bayern Münih eşleşmeleri dikkat çekti.
    • 07.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.

    Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, çeyrek final bileti almak için mücadele edecek.

    Şampiyonlar Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #1

    "Heyecanlıyız ve gururluyuz"

    Kura çekimi öncesinde konuşan Hamit Altıntop, "İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

    Grup birincileri: Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid, Tottenham

    Grup ikincileri: Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Leipzig, Liverpool, Milan, Paris

    Şampiyonlar Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #2

    İşte eşleşmeler

    RB Leipzig-Manchester City

    Club Brugge-Benfica

    Liverpool-Real Madrid

    Milan-Tottenham

    Frankfurt-Napoli

    Dortmund-Chelsea

    Inter-Porto

    Paris Saint Germain-Bayern Münih


    İzmir'de hasarlı binalar tespit edildi
    Gündem

    İzmir'de hasarlı binalar tespit edildi

    Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi
    Gündem

    Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir