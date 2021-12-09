UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 7 maç oynandı. İşte sonuçlar ve tur atlayanlar..

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada E, F, G ve H gruplarında oynanan karşılaşmalar sona erdi.

ZENİT-CHELSEA MAÇINDA GOL DÜELLOSU

Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Chelsea, Zenit deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılarak grubu ikinci sırada tamamladı.

İngiltere temsilcisinin gollerini 2. ve 85. dakikalarda Timo Werner, 62. dakikada Romelu Lukaku, Rus ekibinin gollerini ise 38. dakikada Claudinho, 41. dakikada Sardar Azmoun, 90+4. dakikada Magomed Ozdoev attı.

TERRY'DEN EN ERKEN GOL

Maçın 82'nci saniyesinde fileleri havalandıran Werner, John Terry'yi (86 saniye) geride bırakarak Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.

JUVENTUS LİDER TURLADI

Grubun diğer mücadelesinde ise tur atlamayı önceden garantileyen İtalya temsilcisi Juventus, konuk ettiği İsveç'in Malmö takımını 18. dakikada Moise Kean'in golüyle 1-0 mağlup etti.

ZENİT AVRUPA LİGİ'NDE

Bu sonuçların ardından Juventus 15 puanla lider, Chelsea ise 13 puanla ikinci olarak üst tura kaldı. 5 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Zenit ise yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.

BAYERN, BARCELONA'YI AVRUPA LİGİ'NE GÖNDERDİ

E Grubu'nu lider tamamlamayı önceden garantileyen Bayern Münih, konuk ettiği Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Jamal Musiala'nın ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek rakibini turnuva dışına itti.

Karşılaşmada ağları sarsan Müller, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan ilk Alman oyuncu oldu.

BARCELONA YIKILDI, BENFİCA GÜLDÜ

Grubun diğer maçında ise Benfica, ağırladığı Dinamo Kiev'i Roman Yaremchuk ve Gilberto'nun ilk yarıdaki golleriyle 2-0 yendi.

BARÇA 20 YIL SONRA İLK KEZ GRUPLARI GEÇEMEDİ

Bu sonuçların ardından 6'da 6 yapan Bayern Münih 18 puanla lider, Benfica 8 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı. 7 puanlı Barcelona ise üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. İspanya temsilcisi, 2000-01 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçemedi.

MANU LİDER TURLADI

Üst tura önceden çıkmayı garantileyen Manchester United, konuk ettiği Young Boys ile 1-1 berabere kaldı ve F Grubu'nda lider unvanıyla son 16'ya kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Mason Greenwood, turnuvaya veda eden İsviçre ekibininkini ise 42. dakikada Fabian Rieder kaydetti.

BURAK YILMAZ'LI LİLLE LİDER

G Grubu'nda Lille, 11. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes'in golleriyle deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 yenerek son 16 turuna lider unvanıyla çıktı. Almanya ekibinin tek golü, 89. dakikada Renato Steffen'den geldi.

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaş ve üstü bir sezonda iki veya üst sayıda gol atan altıncı oyuncu olarak tarihe geçti. Daha önce Cristiano Ronaldo, Franceso Totti, Didier Drogba, Filippo Inzaghi ve Laurent Blanc bu istatistiğe ulaşmıştı.

SALZBURG, SEVİLLA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

Salzburg ise ağırladığı Sevilla'yı 50. dakikada Noah Okafor'un ağları sarsmasıyla 1-0 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Avusturya ekibi, yoluna Şampiyonlar Ligi'nden devam etme hakkı elde etti.

Grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off'larına katılacak İspanya temsilcisinde ise Joan Jordan, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SONUÇLAR

Zenit 3-3 Chelsea

Juventus 1-0 Malmö

Benfica 2-0 Dinamo Kiev

Wolfsburg 1-3 Lille

Salzburg 1-0 Sevilla

Manchester United 1-1 Young Boys

Bayern Münih 3-0 Barcelona

ATALANTA-VILLARREAL MAÇINA KAR ENGELİ

Atalanta ile Villarreal arasında oynanacak maç, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşma, uygun koşullar sağlanırsa perşembe günü oynanacak.

SON 16 KURASI 13 ARALIK'TA

Devler Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14.00’teki kuranın ardından belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıran takımlar:

Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille

Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal-Atalanta

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar:

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Porto

Sheriff

Zenit

Barcelona

Sevilla

Villarreal/Atalanta

PUAN DURUMU