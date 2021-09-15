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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona ererken, Barcelona Bayern Münih'e 30 yenildi, Manchester United da Cristiano Ronaldo'nun golüne rağmen Young Boys'a mağlup oldu.
    • AA
    • 15.09.2021 - 00:50
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.

    TÜRK OYUNCULARIN YER ALDIĞI LİLLE, GOLSÜZ BERABERE KALDI

    Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    CHELSEA LUKAKU İLE KAZANDI

    H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0

    Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

    Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2

    Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0

    Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3

    Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

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