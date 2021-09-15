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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona ererken, Barcelona Bayern Münih'e 30 yenildi, Manchester United da Cristiano Ronaldo'nun golüne rağmen Young Boys'a mağlup oldu.