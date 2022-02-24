UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında, Benfica Ajax'la 2-2, Atletico Madrid de Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

ELANGA 10 DAKİKA KALA SKORU EŞİTLEDİ

22 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix'in 7. dakikada bulduğu gol ile öne geçen Atletico Madrid, 80. dakikada Anthony Elanga'nın golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

AJAC İLE BENFİCA, 2-2 BERABERE KALDI

Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda, Portekiz takımı Benfica ile 2-2 berabere kaldı ve ikinci maç için avantaj elde etti.

Ajax'ın gollerini, 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller attı. Benfica ise 26. dakikada Haller'in kendi kalesine attığı ve 72. dakikada da Roman Yaremçuk'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

KENDİ KALESİNE GOL ATAN HALLER, EN GOLCÜ OYUNCU

Maçta hem rakip hem de kendi kalesine gol atan Haller, 11 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Bu iki maçın rövanşları, 15 Mart Salı Günü oynanacak.