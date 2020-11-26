Euro
9.4663
-0.16%
Dolar
7.9361
-0.2%
Altın
461.64
-0.07%
Borsa
1.325
0%
Bitcoin
150.810
-1.56%
EXEN Coin
10.50
-5.49%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C
    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Real Madrid deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup ederken, Liverpool sahasında Atalanta'ya 2-0 yenildi.
    • AA
    • 26.11.2020 - 02:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.

    INTER SAHASINDA REAL MADRİD'E YENİLDİ

    B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    ATALANTA, LİVERPOOL'U DEPLASMANDA DEVİRDİ

    D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    BAYERN MÜNİH, TURU GARANTİLEDİ

    A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.

    Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    SONUÇLAR

    A Grubu

    Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

    Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

    B Grubu

    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0

    Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2

    C Grubu

    Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1

    Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

    D Grubu:

    Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1

    Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir