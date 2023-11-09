7 golün çıktığı maçta Kopenhag, Manchester United'ı devirdi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Manchester United'ı 4-3'lük skorla mağlup etti.

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Temsilcimiz Galatasaray'ın de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

Jacop Neestrup'un çalıştırdığı Danimarka takımı Kopenhag ile Erik ten Hag yönetimindeki İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi.

Parken'de oynanan ve 7 golün çıktığı maçta kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi Kopenhag oldu.

Rashford, kırmızı kart gördü

Manchester United, 3 ve 28. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti. Marcus Rashford 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı eşitlikle tamamlandı

Toparlanan Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

Kopenhag geri döndü

Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi.

Ancak Kopenhag yine pes etmedi. 83. dakikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin golleri Kopenhag'a 4-3'lük skorla galibiyeti getirdi.

United, 3 puanda kaldı

Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Manchester United, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kopenhag, Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak.

A Grubu'nda puan durumu